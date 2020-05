CorSport: i calciatori del Napoli sono impazienti di sapere quando ricomincerà il campionato

È una domanda diventata un tormentone, mentre la squadra si allena a ritmi intensi. Ieri era presente anche Di Lorenzo dopo i giorni di pausa per la nascita della figlia

Ieri il Napoli si è allenato per il terzo giorno al gran completo. Presente anche Di Lorenzo, dopo la pausa per la nascita della piccola Azzurra. Anche lui “carico e in forma”, scrive il Corriere dello Sport. La condizione dell’intero gruppo è buona, come detto nei giorni scorsi. Ma gli azzurri si chiedono quando potranno ricominciare a giocare.

“Condizione generalmente buona, considerando la lunghissima pausa e morale alto fermo restando il grande dubbio. Gli azzurri stanno lavorando duro, e con grande intensità atletica, però la domanda più gettonata, una specie di logico tormentone, ruota sempre intorno al ritorno del campionato. La fame di notizie e certezze è atavica. Inevitabilmente”.