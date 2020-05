CorSport: Giuntoli scatenato sul mercato. Cinque nomi per l’attacco e sei per la difesa

Al ds del Napoli piace giocare su più tavoli, ascoltare tutti e provare a giocare al ribasso. Per il fronte offensivo ci sono Everton, Azmoun, Osimhen e Mateta

Il Corriere dello Sport scrive di un Giuntoli “scatenato sul fronte offensivo”, che

Il Napoli agisce sul mercato in modo trasversale, scrive il quotidiano sportivo.

“Si è interessato di Everton del Gremio, di Azmoun dello Zenit, non ha dimenticato Mateta del Mainz e si è anche lanciato su Osimhen, sono tutti attaccanti – ognuno con le proprie caratteristiche – a volte si somigliano e altre no, rientrano tra i profili prospettici del club, hanno un’età che indica la volontà di costruire un ponte sul futuro e poi finiscono in questo gigantesco puzzle che attende il bomber giusto”.