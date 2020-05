CorSport: dietro la decisione di giocare i recuperi il 13 giugno la paura di un nuovo stop

Ieri è trapelata l’idea della Lega Serie A di ripartire il 13 con i recuperi della venticinquesima giornata il 13 giugno con la prima giornata piena con partite per tutti il 20. Oggi il Consiglio di Lega ne discuterà, poi, giovedì, arriverà la data scelta dal governo.

Il Corriere dello Sport scrive che l’idea nasce dal timore dei club di non poter arrivare alla fine del campionato.

“Alcuni dirigenti ritengono che la priorità sia allineare tutte le formazioni quanto a numero di incontri disputati anche perché, se il campionato dovesse essere poi interrotto definitivamente, non ci sarebbe da discutere sui criteri da utilizzare (la media punti) o su quale classifica considerare per determinare i piazzamenti finali. Siccome la paura di non arrivare alla fine c’è e ci sarà almeno finché non sarà possibile avere un protocollo medico sanitario meno stringente per la fase degli allenamenti e soprattutto per quella delle partite (facendo tamponi più frequenti, ma non isolando per 14 giorni i contatti stretti del positivo: se il governo darà il via libera allentando una legge statale dipenderà dalla curva epidemiologica), meglio dunque essere tutti nelle stesse condizioni”.