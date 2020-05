Coronavirus, resiste 7 giorni sulle mascherine e 1 sui vestiti

La nuova circolare del Ministero della Salute sulla sanificazione degli ambienti riporta quanto resiste il virus sulle varie superfici

Il Ministero della Salute ha appena emesso una circolare sulla sanificazione delle strutture non sanitarie. La circolare è corredata da una tabella esplicativa in cui, con l’ausilio degli esperti, è raffigurata la permanenza del virus sulle varie superfici. Si apprende che sulla carta il virus resiste 30 minuti, sul tessuto dura 1 giorno, sulle banconote 2 giorni. Sul vetro pure resiste 2 giorni, mentre sulla plastica 4 giorni. Sull’acciaio inox 4 giorni, sulle mascherine chirurgiche esterne il virus resiste per 7 giorni.

La circolare del Ministero della Salute è firmata dal direttore generale Giovanni Rezza.