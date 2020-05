Cornavirus, zero contagi nella città di Napoli nelle ultime 24 ore

La pagina ufficiale del Comune di Napoli, nel resoconto giornaliero aggiornato alle ore 11:00 di oggi, nelle ultime 24 ore si registrano ZERO nuovi casi di cittadini positivi a Napoli.

Come annuncia la pagina ufficiale del Comune di Napoli, nel resoconto giornaliero aggiornato alle ore 11:00 di oggi, venerdì 29 maggio, nelle ultime 24 ore si registrano ZERO nuovi casi di cittadini positivi a Napoli. Nell’aggiornamento odierno l’Asl Napoli 1 aggiunge 10 (dieci) nuovi casi di pazienti: 8 dei quali già guariti e 2 purtroppo deceduti nei mesi scorsi, ma solo oggi rilevati. Il totale dei “positivi attivi” è ottenuto dalla somma dei dati riportati in rosso nella grafica: cioè i “ricoverati in ospedale” e “in isolamento a casa”. I dati sono trasmessi ogni giorno dall’ASL Napoli 1 Centro: ad oggi, dunque, sono 192 le persone positive a Napoli, mentre si registrano 678 pazienti guariti. Dati che lasciano ben sperare come evidenzia la grafica sottostante.