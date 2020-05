Cormezz: Serie A, De Laurentiis spinge per l’ipotesi paly off

Il presidente del Napoli avrebbe anche indicato la data del 20 giugno come la migliore per la ripresa del calcio giocato

Si torna in campo per gli allenamenti di squadra, il calcio ha avuto ieri l’ok per tornare ad allenarsi, ma si discute ancora per la ripresa del campionato, una decisione dovrebbe arrivare, come riferito dal Ministro Spadafora per il 28 maggio.

Oggi intanto ci sarà il Consiglio Federale nel quale si discuterà anche dell’ipotesi play off per portare a termine la stagione. Tra i sostenitori di questa formula, oltre al presidente della Figc Gravina, c’è anche De Laurentiis, come riporta oggi il Corriere del Mezzogiorno. Il presidente del Napoli avrebbe anche indicato la data del 20 giugno come la migliore per la ripresa del calcio giocato