CorMez: Napoli, effettuati ieri gli esami cardiopolmonari. Oggi analisi del sangue

Ieri il club ha sottoposto i calciatori a un’ampia parte degli esami per la nuova idoneità sportiva indicati dal protocollo della Figc

Ieri il Napoli ha ricevuto gli esiti dei tamponi svolti martedì e sono risultati tutti negativi. Oggi si farà un secondo giro di test. Il Corriere del Mezzogiorno racconta che il club ha sottoposto i calciatori anche ad altri esami, tra cui test cardiologici e polmonari e che, tra oggi e domani, saranno effettuate anche le analisi del sangue.

