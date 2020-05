Commissione medica Figc: “Sulla base dei dati saremo pronti a cambiare i protocolli in corso” 

Il professor Braconaro a Radio Kiss Kiss Napoli: “Dopo una sosta così lunga ed allenamenti in casa erano prevedibili più infortuni. Ma gli staff tecnici adesso hanno 3-4 settimane prima dell’inizio del campionato”

Il professor Braconaro, membro della Commissione medico scientifica della Figc, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Siamo nella direzione giusta per la ripresa del campionato, inizieranno i lavori di gruppo, ci saranno delle precauzioni però. In virtù della nuova situazione epidemiologica che è migliorata si è potuto alleggerire il protocollo“.

“I calciatori saranno sottoposti ad uno screening un po’ più pressante per tutelare la loro salute. Potranno però tornare a casa dopo gli allenamenti. La nostra commissione lavora da più di un mese a questi protocolli per renderli applicabili”.

“Il 13 o il 20 giugno quando riprenderà il campionato noi proporremo altri protocolli che indicheranno le linee guida per le trasferte e le gare che saranno giocate”

Sul rischio di infortuni.

“Dopo una sosta così lunga ed allenamenti fatti in casa era prevedibile che ci sarebbero stati più infortuni. Ma gli staff tecnici adesso hanno 3-4 settimane prima dell’inizio del campionato. L’astinenza allo sport dipendeva dal Covid purtroppo”

“Tommasi è preoccupato degli infortuni, anche per lui ci vogliono almeno 4 settimane prima della ripresa delle gare”.

Sui cambiamenti futuri dei protocolli.

“Dobbiamo prevedere come tenere al sicuro gli atleti. Da qui ad un mese potrebbe cambiare tutto. Sulla base di come vanno i dati del Ministero Della Salute noi valuteremo e saremo pronti a cambiare i protocolli in corso“.

“Speriamo che la situazione del Paese torni a migliorare. La responsabilità penale dei medici sociali? L’Inail ha divulgato una circolare in merito al dolo ed alla colpa grave e così anche la loro posizione si è largamente alleggerita”.