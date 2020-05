Chiude Tiki Taka? Mediaset ci sta pensando

Costi troppo alti e previsioni pessimistiche per la pubblicità. Eppure gli ascolti erano andati bene. Indovinata la coppia Vieri-Cassano prima dell’addio di Fantantonio

La notizia è del quotidiano Leggo: la trasmissione televisiva Tikia Taka, in onda prima su Italia1 e poi su canale 5, potrebbe chiudere. Non c’è ufficialità. C’è però il travaglio di Mediaset che ci sta seriamente pensando. Leggo scrive che la trasmissione condotta da Pierluigi Pardo costa molto e, soprattutto, si prevede una riduzione degli introiti pubblicitari. Il gioco potrebbe non valere più la candela.

Peraltro Tiki Taka è reduce da un’ottima stagione con ascolti che hanno sfiorato l’8% di share (andava spesso in onda a tarda ora) e ha dovuto subire anche ill trasloco da Italia 1 a Canale 5, oltre ad alcune traversie interne come l’addio di Cassano che con Vieri dava vita a una coppia che bucava il video. Fu una bella invenzione di Pardo. E non dimentichiamo Wanda Nara.