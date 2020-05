Chiellini: “Il morso di Luis Suarez? Ammiro la sua malizia. Anche io sono un figlio di puttana in campo”

Nella sua autobiografia, “Io, Giorgio”, il capitano della Juve, Giorgio Chiellini rivanga anche un vecchio episodio accaduto sul terreno di gioco. Il famoso morso ricevuto da Luis Suarez durante la partita contro l’Uruguay. Di Suarez ha detto:

“Ammiro la sua malizia, se la perdesse diventerebbe un attaccante normale. Non è successo niente di strano quel giorno nella Coppa del Mondo del 2014. Ho marcato Cavani per la maggior parte della partita, un altro ragazzo complicato da marcare e contro il quale non ci siamo risparmiati niente. Improvvisamente ho notato che mi avevano morso la spalla. E’ successo e basta, ma questa è la sua strategia di contatto nella lotta corpo a corpo e, se posso dirlo, è anche la mia. Lui ed io siamo simili e mi piace affrontare attaccanti come lui. L’ho chiamato io dopo un paio di giorni ma non c’era bisogno che si scusasse. Sono anche io un grande figlio di puttana in campo e ne sono orgoglioso. La malizia fa parte del calcio, non la chiamo irregolarità. Per superare un rivale devi essere intelligente“.