Calciomercato Napoli: Jovic, il Real non è intenzionato a svenderlo

Come riporta il Corriere dello Sport, il Napoli punta il calciatore come sostituto di Milik o Mertens, si dovrà ovviamente capire prima quale sarà il loro futuro

Il Napoli continua a marciare di buon passo sul fronte mercato per essere pronto al prossimo campionato. SI tratta di capire come rafforzare il reparto offensivo e trovare un’alternativa a Milik o Mertens che non hanno ancora chiarito il proprio futuro. Proprio per questo, come riporta il Corriere dello Sport, Luka Jovic resta il primo nome in lista, ma bisognerà capire quanto chiederà Florentino Perez per sbarazzarsi dell’ex Eintracht Francoforte, acquistato meno di un anno fa per 60 milioni di euro.

Il primo nome? Luka Jovic, centravanti del Real Madrid e della Nazionale serba, una frattura rimediata in quarantena e dovrà stare fermo per un paio di mesi. Luka è reduce da un periodo nero: 2 gol realizzati in 24 presenze, ha infranto le norme imposte dalla Serbia volando da Madrid a Belgrado per il compleanno della sua Sofia, dalla quale tra l’altro aspetta un figlio, e ora rischia sanzioni penali; poi una frattura extra-articolare del calcagno del piede destro, in casa, che lo terrà fermo per 7-8 settimane. Con Florentino bisognerà parlare per capire il prezzo, il Real non vuole svenderlo ma non può pretendere la luna