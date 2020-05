Cairo contro playoff e playout: “Cambiare le regole in corsa non è mai una cosa giusta”

“Navighiamo a vista. I playoff e playout avvengono in altri campionati e altri sport e non condivido il fatto di modificare le cose. Non penso sia giusto”

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato alla stampa durante la presentazione del nuovo direttore sportivo, Davide Vagnati. Si è espresso sull’ipotesi playoff e playout, alla quale non è favorevole.

“Navighiamo a vista, sono ripresi gli allenamenti collettivi. Bisogna capire quali saranno le decisioni del Governo sulla ripartenza e se ci potrà essere, e poi altri cose nel caso in cui ci fosse un altro stop. Si leggono tante cose, deve essere tutto ben codificato e regolamentato per potersi organizzare. Cambiare le regole in corsa non è mai una cosa giusta, i play-off e play-out avvengono in altri campionati e altri sport e non condivido il fatto di modificare le cose. Non penso sia giusto. Vedremo cosa succederà, oggi è difficile dirlo”.