Caceres: «Ho avuto il virus sessanta giorni. Sentivo qualcosa che non andava»

In una diretta Instagram racconta la sua malattia, accertata il 7 maggio. «I primi sintomi tra l’8 e il 15 marzo, ma non ho fatto il tampone. Nei giorni seguenti mi mancava il fiato, sentivo qualcosa ai polmoni. Ora sono guarito».

Sul Corriere dello Sport il racconto di Martin Caceres. Per due mesi ha lottato contro il Covid-19 senza sapere di essere contagiato. Il difensore della Fiorentina ne ha parlato in diretta Instagram con Yisela Paola, comica uruguaiana.

« Senza saperlo l’ho avuto in corpo sessanta giorni : adesso, però, sono guarito e sono tornato come nuovo».

Caceres ha saputo di essere positivo il 7 maggio. La Fiorentina non aveva fatto il suo nome ma è stato lui stesso ad ammettere di essere tra i tre calciatori viola positivi.

«Ho avuto i primi sintomi nella settimana compresa tra l’8 e il 15 marzo, anche se sul momento non ho fatto il tampone. Nei giorni seguenti, mentre mi allenavo da casa, sentivo che qualcosa non andava a livello respiratorio, mi mancava il fiato, mi sentivo qualcosa ai polmoni. Mi è stato detto di restare in quarantena almeno venti giorni, che sarebbe passato così, ma forse il virus si era innamorato di me».