Azmoun: “Napoli? Mi piacerebbe cambiare campionato, ma per adesso sto allo Zenit”

Sardar Azmoun, l’attaccante dello Zenit San Pietroburgo da tempo primo obiettivo di mercato del Napoli per sostituire Milik in partenza ha rilasciato alcune dichiarazioni alla televisione iraniana,

“Non vedo la mia famiglia da circa un mese, con la quarantena non posso correre il rischio di andare da loro. Mi alleno e torno a casa dopo l’allenamento. All’inizio dell’isolamento, effettuavo unicamente esercizi di stretching in gruppo sotto la supervisione di un preparatore. Dalla scorsa settimana, invece, siamo passati alle sedute individuali. Il campionato dovrebbe riprendere tra fine giugno e inizio luglio con ritmo serrato, giocando ogni tre o quattro giorni”.

Voci di offerte dall’estero per me?

“Vedo ciò che dicono i media, ma io ho un contratto con lo Zenit e al momento sono concentrato sulla squadra, nella speranza che vada tutto per il meglio”.

Un mio trasferimento in Serie A al Napoli?

“ Milito nel campionato russo da otto anni ed ho acquisito una buona esperienza, adesso vorrei cimentarmi in una nuova sfida e spero che questa sfida inizi al più presto. Non posso dire nulla nello specifico perché ho ancora un contratto di due anni con lo Zenit. Dovrebbero parlarne i due club”

Qualcuno dice che mio padre non voglia lasciare la Russia?

“ La verità è che nessuno sa nulla della mia famiglia, le nostre cose private non escono fuori. Devo decidere io dove voglio andare, anche se, certo, tengo conto di cosa pensano le persone a me vicine”

Nazionale?

“Ci aspetta un lavoro difficile e giocare ogni quattro giorni in Russa non sarà semplice. Da quello che ho sentito, il CT Dragan Skočić – assunto dalla Federazione nel 2020 – è un buon allenatore, può fare meglio di Marc Wilmots . Mi ha fatto visita prima del Coronavirus e sono in contatto con lui. Ha voglia di vincere. Abbiamo superato Wilmots, nel bene e nel male; ora dobbiamo aiutare Skocic ad avere successo”.