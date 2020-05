Anche il Sud-Tiroler giudica “irresponsabile” riaprire i confini con la Lombardia

Non solo la Campania di De Luca e la Sardegna di Solinas si sono opposte all’idea di consentire la libera circolazione degli italiani tra tutte le regioni compresa la Lombardia

Non ci sono solo la Campania di De Luca e la Sardegna di Solinas ad opporsi alle riaperture del 3 giugno. Anche il partito separatista altoatesino, il Sud-Tiroler Freiheit, giudica “irresponsabile” la scelta di riaprire i confini lombardi: “In Lombardia la pandemia da coronavirus non è ancora sotto controllo e da giorni i nuovi contagi sono in aumento. Se dalla Lombardia arrivano dei turisti in Alto Adige si potrebbero ripresentare dei nuovi contagi. Questo vanificherebbe tutti gli sforzi fatti nelle ultime settimane, creerebbe ulteriori danni nel settore del turismo e farebbe sì che la frontiera con il Brennero resterebbe chiusa”. Queste le parole dei consiglieri provinciali altoatesini Sven Knoll e Myriam Atz Tammerle.