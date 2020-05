De Luca: il governo si vergogni, Campania regione più penalizzata d’Italia

“Per le mascherine un mese fa ho dovuto far il pazzo. Sembra incredibile ma l’ammuina la fanno al nord, il rigore lo facciamo al Sud, in Campania”

De Luca attacca il governo nazionale, sui tamponi e sulla gestione delle risorse:

“Oggi abbiamo una situazione di contagi sotto controllo, grazie a Dio. E i tamponi fatti sono ad un livello molto importante. 131mila tamponi fatti finora. Preciso ancora una volta che oggi la Campania è la Regione più efficiente di Italia. La Campania è la regione che riceve meno soldi di tutte le altre a livello nazionale. Il governo nazionale si dovrebbe vergognare. I numeri parlano chiaro. La Campania ogni anno riceve pro capite 45 euro in meno rispetto al Veneto, 40 in meno rispetto a Lombardia, 60 in meno dell’Emilia, 30 in meno di Lazio. E’ la più penalizzata di Italia, depredata ogni anno di 350 milioni di euro. Lo stato dovrebbe vergognarsi, non ha fatto niente nessuno di fronte a questo dato”.

“A questo dato si è aggiunta un’altra penalizzazione. Abbiamo ricevuto meno tamponi di tutte le altre regioni di italia. 1 tampone ogni 50 abitanti. Al veneto 1 ogni 16, 4 volte di più. Piemonte 1 ogni 19. Lombardia ogni 21, Emilia ogni 22, Lazio ogni 25. Alla Campania hanno dato la metà dei tamponi delle altre nella migliore delle ipotesi. Per quanto riguarda le mascherine un mese fa ho dovuto far il pazzo”