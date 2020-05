Amazon esclusa dalla Bundesliga, le partite le trasmetterà Dazn

Su L’Equipe. Amazon Prime, che aveva trasmesso la prima partita della Bundesliga dopo lo stop, non ha ottenuto nulla. A Dazn vanno le partite del venerdì sera, domenica a mezzogiorno e lunedì.

Giovedì a mezzogiorno, la Federcalcio tedesca ha annunciato che il derby di Berlino tra Hertha e Union, in programma venerdì, sarebbe stato trasmesso da Dazn. D’ora in avanti, Dazn trasmetterà ogni partita che si terrà il venerdì sera, la domenica a mezzogiorno e il lunedì e i match del mercoledì alle 18.30.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, scrive L’Equipe, Eurosport ha fatto di tutto per risolvere il suo contratto con la Federcalcio e si rifiuta di estinguere il resto dei diritti che ancora deve fino a giugno 2021.

DAZN ha anche vinto la gara per trasmettere in esclusiva la sedicesima giornata della Bundesliga e la terza della Seconda Divisione, in programma a inizio di luglio.

Al contrario, Amazon Prime, che ha trasmesso la prima partita della Bundesliga della ripresa (con problemi tecnici), lunedìm scorso (Werder Bremen-Bayer Leverkusen) e che voleva condividere i suoi diritti con Dazn almeno fino alla fine di questa stagione, non ha ottenuto nulla.