Amazon sbarca in Bundesliga. Ha trasmesso Werder-Leverkusen in diretta (con problemi tecnici)

Ieri sera lo storico esordio. Accordo con la Lega Calcio. La partita del lunedì rientra gratuitamente nell’abbonamento Prime. Ma il commento era fuori sincrono

Male la prima. Anche se è stata una prima storica e forse è questo quel che conta di più. La Faz racconta l’esordio di Amazon in Bundesliga. Ieri sera ha trasmesso il match tra Werder Brema e Bayer Leverkusen. Il colosso di Internet – così Amazon è definito dal quotidiano tedesco – ha acquisito i diritti del match e ha trasmettendo in concomitanza con Dazn. La partita è stata offerta gratuitamente per gli abbonati Prime. È frutto di un accordo con la Lega tedesca: abbonamento in prova gratuita per chi non è abbonato a Prime.

La partita non era disponibile per i nostri clienti Prime, non c’era il collegamento con Eurosport, quindi Amazon ha rapidamente agito nell’interesse degli appassionati di sport e, in meno di 24 ore, per la prima volta, ha trasmesso in diretta una partita di Bundesliga senza costi aggiuntivi e in gran parte senza problemi. Sfortunatamente – ha aggiunto – alcuni clienti hanno avuto un grave ritardo nel commento che era fuori sincrono e non abbiamo potuto completamente risolverlo prima della fine dell’incontro.

Dall’intervallo, racconta la Faz, il commento di Matthias Stach è arrivato in ritardo rispetto alle immagini. Su Twitter Amazon ha scritto: “Ci stiamo lavorando”.

L’ad Alex Green aveva comunque manifestato il suo entusiasmo:

“Adesso milioni di appassionati di calcio hanno l’opportunità, il lunedì, di guardare la partita della Bundesliga. Rientra nel loro abbonamento Prime senza costi aggiuntivi. Siamo lieti di collaborare con la Lega calcio tedesca.

Adesso, conclude la Faz, c’è da sbrogliare la matassa del contratto televisivo tra la Lega Calcio e il gruppo Eurosport / Discovery che aveva acquisito i diritti ma non trasmette più le partite.