Sky: Il Napoli valuta il maxi ritiro in hotel o se lasciar tornare i calciatori a casa

Il calcio continua a studiare come poter ripartire e mentre si aspetta il via libera del Governo i club cercano di capire come organizzarsi per allenarsi in sicurezza.

Secondo quanto riporta Sky Sport, il Napoli sta lavorando a due soluzioni. Una è quella di portare la squadra in ritiro nel centro tecnico di Castel Volturno e far dormire i calciatori nell’hotel, la seconda prevede che dopo gli allenamenti gli stessi possano tornare a casa.

Al momento la prima ipotesi appare quella maggiormente percorribile, perché permetterebbe di monitorare al meglio tutti i giocatori e ridurre anche il rischio per le loro famiglie. L’idea di tornare a casa, invece, è contemplata perché all’interno della struttura alberghiera ci sono persone (come camerieri o cuochi) che non sono controllabili dalla società.