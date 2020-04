Ripresa allenamenti, Spadafora convoca una videoconferenza per mercoledì

Il Ministro ha richiesto un confronto sul protocollo medico sanitario per l’eventuale riavvio degli allenamenti e delle competizioni calcistiche

Il presidente federale Gabriele Gravina ha inviato oggi ai ministri dello Sport e della Salute, Vincenzo Spadafora e Roberto Speranza, il protocollo di sicurezza redatto dalla commissione medico scientifica della Federcalcio con l’aiuto di esperti del settore per la ripresa degli allenamenti di calcio

A seguito di ciò è stata fissata dal Ministro Spadafora per mercoledì prossimo alle 12 una videoconferenza per un confronto sul protocollo medico sanitario per l’eventuale riavvio degli allenamenti e delle competizioni calcistiche.

All’incontro saranno presenti:

FIGC

Presidenti Lega Serie A

Presidenti Lega Serie B

Presidenti Lega Pro

Presidente Associazione Calciatori

Presidente Associazione Arbitri

Presidente Federazione Medici Sportivi

delegazione del Comitato Tecnico Scientifico istituito dalla FIGC,