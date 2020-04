Politano: “Tra Conte e Gattuso non ci sono molte differenze, ci mettono l’anima entrambi” 

L’attaccante del Napoli a SkySport: “La Nazionale è un mio obiettivo, gli Europei sono stati rinviati al 2021 e avrò un anno di tempo per convincere Mancini, per dimostrargli che sono pronto”

L’attaccante del Napoli, Matteo Politano, ha parlato a SkySport.

“I tifosi azzurri sono molto calorosi ed è bello essere un giocatore del Napoli. Non vedo l’ora segnare il primo gol con questa maglia, poi a livello collettivo, invece, l’obiettivo è vincere più partite possibili per arrivare in Europa, dobbiamo dare il massimo per centrare questo traguardo”.