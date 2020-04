NYT: il bilancio delle vittime negli States è maggiore di quello riportato dai dati ufficiali

Si tratta di 9.000 morti in più rispetto a quanto riportato dall’11 aprile nei conteggi ufficiali delle morti per coronavirus

Il New York Times riporta oggi che tutto il mondo è paese alla fine e anche negli Stati Uniti c’è da fare i conti con i report dei decessi per coronavirus che, in alcuni stati americani più colpiti dal virus, sarebbero in realtà molto maggiori di quelli in un primo tempo stimati

Si tratta di 9.000 morti in più rispetto a quanto riportato dall’11 aprile nei conteggi ufficiali delle morti per coronavirus.

Il NYT riporta il numero di decessi per New York, New Jersey, Michigan, Massachusetts, Illinois, Maryland e Colorado che sono attualmente sottostimati e lo saranno ancora per molto perché i certificati di morte richiedono tempo per essere elaborati e raccolti, e il completamento dei conteggi di morte dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie può richiedere fino a otto settimane per diventare definitivi.

In America i ricercatori utilizzano normalmente il termine “morti in eccesso” per sottolineare il divario tra i dati comunemente registrati negli ultimi anni e quelli relativi a quest’anno

È difficile sapere se le differenze tra decessi in eccesso e conteggi ufficiali dei decessi per coronavirus riflettono un sottostima dei decessi per coronavirus o un aumento delle morti per altre cause. Probabilmente è un mix di entrambi. Esistono prove, a New York e in altri luoghi, che i conteggi ufficiali del coronavirus sono probabilmente troppo bassi. I test per la malattia possono essere difficili da ottenere e non tutti coloro che muoiono ora vengono testati, in particolare se muoiono fuori da un ospedale.

Il quotidiano suggerisce che non si possono considerare morti per il coronavirus solo quelli accertati che abbiano contratto il virus ma, come si fa per ogni catastrofe naturale, tutte quelle morti legate direttamente o indirettamente ad esso. Perché il virus non uccide solo chi si contagia, ma anche tutte quelle persone che per timore non ricorrono alle cure per altre patologie in questo momento

Il NYT considera che alla fine si avrà sicuramente maggiore chiarezza sui numeri e sulle cause delle morti, ma non prima di un anno