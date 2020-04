L’Equipe: “la Uefa non esclude lo stop dei campionati. Varrà la classifica in corso”

Visto l’andamento della pandemia, Ceferin ha ammorbidito la posizione. In caso di Serie A conclusa, il Napoli andrebbe in Europa League. No all’annullamento della stagione

“La Uefa rivede i suoi piani”. È questo il titolo di prima pagina de L’Equipe. Seguito all’interno da “L’Europa non esclude niente”. Il quotidiano sportivo francese racconta che l’organizzazione diretta da Ceferin ha cambiato toni rispetto alla reazione avuta qualche settimana fa quando il Belgio annunciò che il campionato non si sarebbe concluso. La Uefa stavolta non minaccia più. Ha capito che è prematuro prevedere l’andamento della pandemia e comincia a prendere in considerazione l’idea che alcuni campionato nazionali possano non concludersi.

In Olanda lo sport è stato fermato fino a settembre. In Germania il campionato dovrebbe sì riprendere il 9 maggio ma c’è il parere contrario delle forze di polizia. In Francia la ministra dello sport Maracineau ha detto che lo sport non è una priorità. In Inghilterra molti club stanno privatamente dibattendo della possibilità di non riprendere la Premier. In Italia sappiamo che ogni decisione è stata rinviata a quando sarà più chiaro l’andamento del coronavirus.

Intanto la Uefa ha fatto sapere che non prenderà in considerazione l’annullamento della stagione in corso. Niente stagioni bianche. Per le qualificazioni alle coppe europee, varrà la classifica al momento dello stop. Quindi il Napoli non avrebbe chance di rientrare in Champions ma entrerebbe in Europa League. Per l’accesso all’Europa League non conteranno le Coppe nazionali (non ancora concluse) ma il piazzamento nei campionati.