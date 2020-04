La Uefa raccomanda di portare a termine i campionati

Il comunicato, emesso al termine della riunione in videoconferenza, contiene anche l’apertura al dialogo con chi non riuscirà a finire le competizioni

La Uefa si è riunita in videoconferenza con le 55 Federazioni affiliate. Al termine dell’incontro ha diramato un comunicato in cui ribadisce la volontà di provare a chiudere i campionati. Tuttavia apre anche alla possibilità di avviare una discussione con chi non ci riuscirà.

“Sono state presentate varie opzioni per il calendario che coprono sia le partite delle competizioni per nazionali, sia quelle dei tornei per club. E’ stato inoltre discusso il finanziamento delle Associazioni nazionali attraverso il programma Uefa HatTrick. Con la Uefa che ha ribadito il suo impegno a soddisfare i pagamenti nei confronti delle Federazioni affiliate, come previsto. E’ stata data una forte raccomandazione a portare a termine i massimi campionati nazionali e le coppe, ma alcuni casi speciali – in caso di torneo annullato – saranno discussi una volta che saranno state sviluppate le linee guida relative alla partecipazione alle competizioni europee. Eventuali decisioni su questi argomenti saranno annunciate dopo il Comitato Esecutivo Uefa giovedì”.