La Germania riapre, e i tassi di contagio e di mortalità risalgono

Lo dicono i dati diffusi dal RKI: l’ormai famigerato R0 è risalito a 1, e il tasso di mortalità ieri ha raggiunto il 3,8%. Merkel aveva avvertito: camminiamo su una sottile lastra di ghiaccio

Le porte socchiuse, e il virus lì fuori. In Germania, il Paese dove la gestione della pandemia è rimasta in un lodevole equilibrio tra sistema sanitario non al collasso, strategie di contenimento, e libertà concesse ai cittadini, torna a correre il contagio.

Lo dicono i dati diffusi dal Robert Koch Institute (RKI), secondo i quali il tasso di contagio – l’ormai famigerato R0, il “numero di riproduzione di base” che misura la potenziale trasmissibilità di una malattia infettiva – è risalito a 1, ovvero ogni persona infetta ne contagia un’altra. Da metà aprile era sceso fino a 0,7. E anche il tasso di mortalità da Covid-19 è aumentato: secondo l’RKI ieri ha raggiunto il 3,8 per cento, che rimane ben al di sotto di alcuni Paesi vicini come la Francia, ma comunque è in aumento.

Angela Merkel qualche giorno fa aveva spiegato in maniera molto chiara che non era il caso di allentare troppo le misure di contenimento perché “si cammina su una sottilissima lastra di ghiaccio”. Giovedì è prevista una riunione di governo che dovrebbe decidere il ritorno al calcio giocato già il 9 maggio.