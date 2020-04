Il vaccino per il coronavirus si farà rapidamente perché potrà saltare la burocrazia

Focus sul vaccino per il coronavirus la cui sperimentazione è partita ieri in Inghilterra, pubblicato da Repubblica che evidenzia l’eccezionalità del lavoro e della rapidità con le parole dell’immunologo italiano Giacomo Gorini, che fa parte dei 110 scienziati dello Jenner che sperimentano il vaccino in collaborazione con il laboratorio italiano di Pomezia Advent-Irbm

La paga non è enorme: non si tratta di “cavie” che potrebbero subire gravi effetti collaterali. “Qui il rischio è molto basso”, continua Giacomo, “perché si tratta di un vaccino simile a quelli testati per Sars e Mers”. Ma non state accelerando troppo, visto che una sperimentazione in genere dura almeno 6-7 anni? “No, siamo a buon punto. Spesso molto tempo nello sviluppo di un vaccino è occupato dalla burocrazia. Contro il coronavirus invece c’è sostegno totale delle autorità mediche e politiche, quindi questi tempi si contrarranno decisamente. Ma non proporremo mai al mercato un prodotto non sicuro al 100%”. Il governo britannico ha deciso di iniziare già a produrre, insieme agli italiani di Advent-Irbm, una valanga di campioni di “ChAdOx1 nCoV-19”, anche se non testato. Potrebbe rivelarsi un enorme spreco di denaro, o un flop. Ma, se il vaccino si rivelasse efficace, milioni di dosi sarebbero così già pronte in autunno per le categorie più a rischio.