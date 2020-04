Il Mattino: Gattuso aspetta un confronto con De Laurentiis per gli stipendi del suo staff

Gattuso attende di capire come si comporterà De Laurentiis con il taglio degli ingaggi: tutti sono pronti a un sacrificio, ma aspetta un incontro (ovviamente in video) per capirne l’entità . Il Napoli potrebbe orientarsi a decurtare la parte di stipendio relativa al periodo che va dallo stop degli allenamenti, il 12 marzo, fino al giorno della ripresa degli allenamenti. Insomma, non più di due mesi. Anzi, qualcosa di meno di sicuro. Gattuso è preoccupato soprattutto per i suoi collaboratori, anche loro con l’ingaggio di marzo congelato. Sono membri della sua famiglia allargata e ogni cosa che fa per loro resta riservata, anche perché non ha certo bisogno di pubblicità. Questi sono giorni di lavoro per lo staff di Rino, passati al telefono a rispondere ai quesiti dei calciatori, ad illustrare i programmi di lavoro e così via. Ma non solo: perché in questi giorni Gattuso e i suoi sono al lavoro anche per pianificare la ripresa degli allenamenti, con il tipo di preparazione che dovrà essere fatta.