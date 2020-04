Il Corsport: i procuratori vogliono partecipare alle riunioni sugli stipendi dei calciatori

Lasciano intendere che una parte dei calciatori non si senta rappresentata dal sindacato. Intanto la trattativa è ferma, non ci sono passi avanti

C’è una novità sul fronte delle trattative per gli stipendi dei calciatori. Ne scrive oggi il Corriere dello Sport. Ossia la richiesta da parte dei procuratori a partecipare al tavolo di confronto

«in rappresentanza dei propri associati e su richiesta esplicita dei calciatori da loro assistiti, in riferimento alle problematiche dagli stessi evidenziate, conferma la disponibilità ad incontrare i club, le Leghe ed ogni altro soggetto deputato, al fine di confrontarsi sulla situazione attuale del movimento calcistico italiano alla luce del drammatico momento che l’intero Paese sta affrontando». Il comunicato lascia intendere una mancanza di unità tra i calciatori o che, comunque, una parte di loro non si senta adeguatamente tutelata da parte dell’Aic.

Intanto le parti sono ferme a lunedì quando

la Lega ha comunicato ufficialmente l’intenzione di sospendere il pagamento degli stipendi da marzo fino a quando si protrarrà lo stop. Per l’Aic è una richiesta eccessiva, anche perché se l’emergenza non dovesse rientrare e diventasse impossibile riprendere l’attività agonistica allora le mensilità congelate diventerebbero 4. Al momento, la disponibilità sarebbe per una sola, ma con la possibilità di parlare delle altre nel momento in cui ci fossero maggiori certezze sulla conclusione della stagione.