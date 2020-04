I giocatori della Roma rinunciano a quattro mesi di stipendio

L’intero staff, di sua iniziativa, pagherà anche la differenza di retribuzione per i dipendenti in cassa integrazione. Fienga: “Un gesto magnifico”

Marzo, aprile, maggio e giugno. I giocatori e lo staff della Roma si tagliano lo stipendio per tutto il periodo di stop, da marzo, appunto, fino alla fine “ufficiale” della stagione. Tanto – è il sottotesto – appare chiaro che prima di luglio non si tornerà a giocare. Una mossa netta motivata dalla “speranza di fare qualcosa che aiuti la Società a far ripartire al meglio il progetto Roma che tutti condividiamo, abbiamo deciso di fare questa proposta finanziaria”, come si legge nella lettera inviata dai calciatori alla dirigenza.

“I giocatori e Fonseca hanno dimostrato di comprendere veramente cosa rappresenta questo Club”, ha commentato soddisfatto il CEO giallorosso Guido Fienga.

“Parliamo sempre dell’unità di intenti della nostra Società e, attraverso la scelta spontanea di tagliarsi lo stipendio per il resto della stagione, i giocatori, l’allenatore e il suo staff hanno dimostrato che siamo davvero tutti assieme – ha aggiunto -. Li ringraziamo per il loro magnifico gesto nei confronti dei nostri dipendenti”.

“Gli atleti giallorossi – scrive Fienga in una nota pubblicata sul sito del club – il tecnico e il suo staff hanno anche concordato di pagare collettivamente la differenza economica per garantire che ogni dipendente interessato dagli ammortizzatori sociali messi a disposizione dal Governo continui a percepire il proprio stipendio netto”.

“Con la Serie A ferma da quasi due mesi i calciatori e il tecnico giallorossi hanno quindi contattato i quadri dirigenziali societari offrendo una rinuncia ai propri stipendi per la stagione in corso relativamente alle mensilità di marzo, aprile, maggio e giugno. Se il campionato dovesse riprendere ed essere completato, l’azienda, i giocatori e l’allenatore con il suo staff hanno inoltre definito un piano di incentivi che dovranno essere pagati a seconda del raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Nelle prossime settimane, saranno perfezionati gli accordi individuali con i calciatori, il tecnico e i suoi collaboratori come richiesto dalle normative vigenti”.