I calciatori della Juve all’estero aumentano, anche de Ligt è partito per l’Olanda

Il difensore è andato via da Torino ieri, con la fidanzata e il cane. Non si sa ancora per quanto resterà lontano dal club

Sale il numero dei calciatori della Juventus all’estero. Ieri anche Matthijs de Ligt ha lasciato Torino. Il difensore bianconero è volato in Olanda insieme alla fidanzata AnneKee e al cane Luna dopo aver vissuto nel capoluogo piemontese tutto il periodo del lockdown.

A svelarlo è stata la stessa AnneKee, che ha pubblicato, su Instagram, una foto che la ritrae su un jet privato.

Poi lo stesso calciatore ha pubblicato un video in cui si allena correndo all’aperto.

Il difensore si aggiunge a Higuain, Ronaldo, Khedira, Douglas Costa, Alex Sandro, Danilo, Szczesny e Rabiot, ancora lontani da Torino. Mentre Pjanic è tornato spontaneamente in Italia dal Lussemburgo. Il club, in attesa di conoscere il futuro degli allenamenti, non ha ancora fissato una data per il rientro dei suoi tesserati.