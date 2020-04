Gazzetta: il Real tenta il Napoli per Fabian Ruiz

Il club spagnolo fa sul serio con il centrocampista azzurro e prova a inserire Vazquez nella trattativa

Come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, quella del Real Madrid per Fabian Ruiz non è un’infatuazione, ma vero amore e il club di Florentino Perez fa molto sul serio

Facile convincere il giocatore, assai più complicato accontentare il Napoli, che valuta il suo gioiello non meno di 60 milioni di euro.

Per riuscire a portare a casa l’affare i blancos si sarebbero già mossi

avrebbe messo sul piatto come parziale contropartita Lucas Vazquez. Attaccante esterno, ormai 29enne, 18 partite e 3 reti nella stagione in corso prima dell’interruzione. Dunque non in una fase ascendente della sua carriera, ma se adeguatamente rivitalizzato potrebbe rivelarsi l’erede ideale di Callejon, probabilmente giunto al capolinea della sua avventura in azzurro.

Chiaro che soprattutto data l’età Vazquez non era la prima scelta per De Laurentiis che aveva invece messo gli oggi su Jovic, ma l’inserimento di Vazquez in un’eventuale operazione Ruiz potrebbe risultare allettante.