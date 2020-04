Del Piero: «Sbagliato criminalizzare chi vuole ripartire. Non vuol dire mancare di rispetto alla salute»

La Gazzetta dello Sport intervista Alex Del Piero. Sarebbe preferibile, dice, terminare la stagione sul campo.

La priorità adesso è la salute, ma subito dopo viene la necessità di far ripartire l’economia.

Non è dunque sbagliato programmare la ripresa e pensare ai calendari.

Il problema non riguarda solo la Serie A. Per questo occorre una visione di insieme.

«La preoccupazione per il futuro c’è in tutti i campi, ovviamente anche per il calcio in generale, non solo per la serie A. Penso pure alle categorie inferiori. Proprio questo è il momento di triplicare le forze: per ripartire e per cambiare davvero. Non so cosa accadrà, ma so che non ci si può più nascondere. Se ne può uscire solo come un sistema, impossibile pensare che solo una parte ci debba lasciare qualcosa. Penso di sapere cosa non deve fare più parte del nostro futuro, ovvero le logiche che guardano solo al presente, senza prospettiva imprenditoriale, senza visione. Tutti oggi devono fare la loro parte, se serve anche noi ex giocatori, quelli che hanno qualcosa da dire o da proporre per il bene del nostro sport. Ovviamente perché se lo meritano, e non per meriti acquisiti in passato».