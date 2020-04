Conte: nessuna speculazione sulle mascherine, prezzo fissato a 0,50 euro

Il primo ministro nella conferenza stampa di presentazione della fase due ha precisato che il commissario Arcuri fisserà il prezzo al pubblico

“Non volgiamo speculazioni sul mercato delle mascherine, per questo Arcuri provvederà a dare delle linee guide sui prezzi. Lasceremo un piccolo margine di guardano per i produttori, ma nessun speculazione sulla necessità delle persone. Poi è già previsto un prossimo passo in cui elimineremo anche l’Iva. Il prezzo dovrebbe essere intorno allo 0,50 per le mascherine chirurgiche”