Conte: “Abbiamo fermato gli allenamenti delle società sportive”

La novità del nuovo decreto per evitare che le società sportive possano pretendere l’esecuzione dai loro tesserati della prestazione sportiva e comprendervi anche gli allenamenti

Il Premier Giuseppe Conte nella conferenza che ha tenuto questa sera per comunicare l’estensione delle misure restrittive per l’emergenza coronavirus in Italia fino al 13 aprile ha risposto ad una domanda sul fatto che il nuovo decreto impone anche lo stop agli allenamenti degli atleti professionisti.

“L’unica novità minima introdotta nel decreto, che ripropone la stessa disciplina vigente adesso, riguarda le sedute di allenamento degli atleti. Abbiamo sospeso anche quelle, per evitare che le società sportive possano pretendere l’esecuzione dai loro tesserati della prestazione sportiva e comprendervi anche gli allenamenti. Gli atleti potranno naturalmente allenarsi in forma individuale”.