Comuni blindati per Pasqua. Droni e presidi sulle strade anche di notte

Sul CorSera le misure per i furbetti delle gite fuori porta. Capri chiude il porto ai non residenti. Ad Amalfi pattugliamenti su sentieri e spiagge

La Pasqua si avvicina e le città si blindano. I sindaci blindano i loro territori, avvertono gli indisciplinati che non faranno sconti. Aprono la strada alle denunce dei cittadini verso i trasgressori.

Sul Corriere della Sera una panoramica dei diversi modi in cui ci si prepara a contrastare chi voglia fare il furbo.

Il Viminale ha vietato gli spostamenti verso seconde case e località turistiche. Saranno potenziati i controlli sulle strade. Blocchi, pattuglie e motovedette ovunque fino a martedì, anche di notte.

A Roma lungo i marciapiedi ci sono alcuni posti parcheggio vuoti, segno che qualcuno si è allontanato. Dunque saranno rafforzati i posti di blocco sulle consolari e sulle vie che portano al mare, ai laghi e ai

Castelli per evitare le gite fuori porta. Il sindaco di Ladispoli minaccia di sanzionare chi si recherà nel suo territorio. Sono tenute sotto controllo anche Sabaudia e il Circeo.

Saranno effettuati controlli incrociati sui consumi di gas e luce e sulla raccolta differenziata. E persino incentivata la delazione.

“I sindaci del litorale pontino hanno inviato videomessaggi alla popolazione per segnalare chi riapre le seconde case”.

Stessa cosa ha fatto il sindaco di La Salle, piccolo comune valdostano a 13 km da Courmayeur. Su Facebook ha invitato i suoi cittadini a denunciare «i clandestini entrati in valle, magari anche fotografando la targa dell’auto».

La Liguria sarà piantonata da tremila uomini. Ischia sarà blindata e sorvegliata da drone, insieme a tutta la costiera amalfitana. Capri ha chiuso il porto ai non residenti. Ad Amalfi pattugliamenti su sentieri e spiagge.

“A Venezia controlli in aria, a terra e via mare, con schieramento senza precedenti: 16 barche, 3 elicotteri e 100 pattuglie. Jesolo blindata, ronde fino a notte fonda. Su Bologna vigilerà uno speciale elicottero con videocamera montata sulla fusoliera. A Pisa divieto di assembramento e niente gite al mare. In Sardegna sguinzagliata la Guardia forestale, interdetti 2 aeroporti su 3, spiagge pattugliate a Riccione e su tutta la riviera romagnola”.