Borrelli: «Il Sud è ancora a rischio. Dovremo essere bravi a riavvicinarci agli altri con gradualità»

Il Corriere della Sera intervista il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli. Ribadisce che, senza le misure restrittive messe in atto dal governo la situazione in Italia sarebbe molto più drammatica.

Non si può tuttavia dire ancora quando sarà finita.

Sulla diversa modalità di contagio tra nord e sud:

E’ importante, dice, continuare a osservare i divieti del governo

«Non è solo una questione di rispettare le prescrizioni, ma di agire per il bene comune, oltre che per il proprio. Il nostro futuro, soprattutto in un momento come questo, non può essere lasciato al rimpallo tra l’indifferenza dei comportamenti individuali e la delega alle Istituzioni».