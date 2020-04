Borrelli, 2937 nuovi positivi. Le vittime delle ultime 24 ore sono 727

Il punto sulla situazione italiana. Il dato relativo ai decessi è in calo. Il totale di guariti e dimessi è di 16847 persone. Oggi +1118

Nella consueta conferenza stampa delle 18, il capo della Protezione civile, Borrelli, ha fatto il punto sulla situazione dell’epidemia Covid-19 in Italia.

Sono 2937 i nuovi positivi, oggi, per un totale di 80572. Di questi 4035 sono in terapia intensiva, 28403 sono ricoverati con sintomi e la maggioranza, 48134, cioè il 60%, in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.