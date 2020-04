Baldini: «Molti club di C spariranno. I tagli degli stipendi in Serie A? Guadagnano talmente tanto»

Il Corriere Fiorentino intervista Silvio Baldini, allenatore della Carrarese.

Non gli manca il calcio in sé, dice, ma i suoi ragazzi.

«Del pallone francamente, in questo momento non me ne frega più niente. Si gioca? Non si gioca? Aspetto cosa dirà la Lega. Ma in fondo, è un gran chissenefrega. Se non si riprendesse il campionato mi andrebbe bene lo stesso. L’unico pensiero è la salute. Per tutto il resto non c’è spazio nella mia mente. Con un’unica eccezione però… I miei ventitré ragazzi. Li chiamo uno per uno una volta alla settimana».