Andare su Just Eat e scoprire che solo in Campania ci sono orari per il delivery

A quest’ora a Milano, Bologna e Roma posso ordinare pizza e hamburger. Perché in Campania ordinare la pizza alle 12 dovrebbe avere maggiori rischi di contagio che ordinarla alle 17?

Pizza sì, ma libertà di pizza. Si potrebbe riassumere così il dibattito sollevato oggi dopo l’ordinanza della Regione Campania, firmata da De Luca, che da lunedì da il via libera al delivery del cibo con degli orari ben precisi. La nostra Regione era rimasta l’unica in Italia a non consentire la consegna di cibo a domicilio durante l’emergenza coronavirus, dal 27 si potranno ordinare caffè e cornetto la mattina e pizza e panini dalle 16 alle 22. Alcuni ristoratori, e non solo, sono insorti sugli orari, considerando che aprire una pizzeria alle 16 è inutile, nessuno, soprattutto a Napoli, mangia la pizza nel pomeriggio. Una polemica che ha un suo fondamento nel fatto che questi orari sussistono solo da noi.

È chiaro che ciascuno cerca sempre di portare acqua al suo mulino e aprire per poche ore al giorno potrebbe risultare anti-economico per diverse attività.

Premesso che personalmente sono della schiera di quelli che non hanno la minima intenzione di ordinare la pizza perché nutro molti dubbi sul rischio che possa ancora esserci, ma ho tanti amici che al nord la ordinano e la mangiano da settimane, in piena emergenza sanitaria, e tanti altri qui che non aspettano altro di poter essere i primi a ordinare. Detto ciò mi incuriosiva capire quali fossero gli orari del delivery per le altre Regioni, facendo una ricerca non ho recuperato ordinanze che parlino di orari ma è bastato andare su JustEat per verificare.

Da lunedì a quest’ora a Napoli potrò ordinare un babà o un caffè, ma adesso a Milano posso ordinare una pizza o un piatto di pasta, lo stesso vale per Venezia, Bologna, Firenze e Roma. Una differenza che salta agli occhi e che non ha una motivazione precisa, viene da chiedersi perché ordinare la pizza alle 12 dovrebbe avere maggiori rischi di contagio che ordinarla alle 17?