Villani: “I bambini positivi sono pochissimi, 300 in tutta Italia. Non esistono fatalità né casi gravi”

Il presidente della Società italiana di pediatria: “Il Coronavirus non è un problema pediatrico. In presenza di sintomi interpellare il pediatra”

Il presidente della Società italiana di pediatria è intervenuto durante la conferenza stampa quotidiana della Protezione civile sul coronavirus. Ha fatto un punto sul virus e i bambini.

“I bambini positivi sono pochissimi. 300 in tutta Italia. Non esistono fatalità né casi gravi tra i bambini. Non è un problema pediatrico. Quando e se un bambino presenta i sintomi del Coronavirus, soprattutto se non particolarmente importanti, occorre interpellare il pediatra curante e stabilire con lui il da farsi. Il criterio discriminante resta quello di prima del Coronavirus. Se il bambino ha problemi importanti va portato in ospedale, altrimenti il Coronavirus non rappresenta un problema importante”.