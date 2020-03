Tuttosport: CR7 non rientra neanche per la Champions

Ma in questo momento per il fuoriclasse portoghese c’è soltanto una partita da giocare e non è quella di martedì prossimo contro il Lione. L’unica sfida nei pensieri di Cristiano è la lotta al Coronavirus. Una battaglia che, come ripetono i maggiori virologi del mondo, si può vincere in un solo modo: stando tutti in casa, evitando i contatti e fermando anche il calcio per fare in modo che i contagi rallentino e infine si esauriscano. Cristiano Ronaldo è lo sportivo più famoso del pianeta e sente addosso una responsabilità ancora più importante: quella dei familiari (la compagna Georgina, i figli e anche la madre Dolores, in ripresa ma ancora ricoverata in ospedale a Madeira dopo l’ictus della scorsa settimana), ma anche quella dei compagni e delle loro famiglie e di milioni di persone che lo vedono come un idolo. Da esempio planetario quale è, lo juventino si è mobilitato in prima persona contro il virus che ha già provocato la morte di migliaia di persone.