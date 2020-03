Tennis, cancellati i tornei delle prossime 6 settimane: Roma ci spera ancora

Il tennis non ci prova nemmeno. A causa della pandemia di Covid-19 l’Atp ha annunciato l’interruzione con effetto immediato del circuito per 6 settimane: cancellati quindi i tornei di Indian Wells, Miami, Houston, Marrakech, Monte Carlo, Barcellona e Budapest.

La decisione ha effetto immediato, significa che non saranno portati a termine i Challenger in corso.

In teoria, calendario alla mano, il tour dovrebbe riaprire con i tornei di Monaco di Baviera e Estoril nell’ultima settimana di aprile. Ma tutto dipenderà dagli sviluppi epidemici. Il torneo di Roma, in programma a maggio ci spera ancora.

