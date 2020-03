Sky: Lozano, la cessione genererebbe una minusvalenza e il Napoli non vuole  

Il messicano è costato 50 milioni meno di un anno fa ma non ha reso quanto ci si aspettava. Occorrerà fare una valutazione tecnica ma anche economica

A Sky Sport Massimo Ugolini ha parlato della questione Lozano. Il messicano, fortemente voluto da Ancelotti in estate, è costato 50 milioni. Un acquisto molto caro che però non ha reso quanto ci si aspettava da lui. Ora il Napoli è preoccupato che la sua cessione provocherebbe una minusvalenza. Cosa che al club non farebbe certo piacere. Per questo motivo occorrerà fare una valutazione tecnica ed economica.

