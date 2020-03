Scudetto alla Juve, Napoli in Europa League: così per l’Uefa se i campionati non riprendono

Classifica congelata allo stato attuale, scudetto alla Juventus, Napoli in Europa League. Sarebbe l’ultima ratio, qualora si decidesse di non completare la stagione in corso e bloccare in maniera permanente i campionati nazionali. L’Uefa – secondo quanto riporta Sportmediaset – si sarebbe già pronunciata in favore di questa soluzione.

In questo momento lo scenario più ottimistico prevede il rinvio al prossimo anno dell’Europeo lasciando libero così il calendario per la conclusione delle varie competizioni per club ferme a causa della pandemia.

Ma secondo Sportmediaset in caso contrario, con lo stop definitivo, la Uefa andrebbe verso la concessione del titolo alla squadra capolista al momento della sospensione, lasciando nelle mani delle singole leghe la decisione sulle modalità di retrocessione e promozione.

Una decisione che si baserebbe sull’unico precedente, quando nel 1999 la UEFA decise di assegnare il titolo del campionato jugoslavo al Partizan Belgrado, il leader del torneo quando venne sospeso allo scoppio della guerra dei Balcani.