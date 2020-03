Salemme: «A Napoli puoi essere felice anche se non ti piace la mozzarella»

Repubblica Napoli intervista Vincenzo Salemme. Tra i temi anche i cliché che da sempre sono legati alla nostra città.

«Napoli è una città aperta, internazionale, ricca di cultura e fantasia. Non può essere mortificata dagli stereotipi, antichi o moderni, di destra o di sinistra. Ne esistono di ogni tipo, ma non potranno mai avere la meglio sulla nostra storia millenaria, sulla nostra ricchezza interiore».

Senza cliché si può essere felici lo stesso, dichiara Salemme. Anche se si è napoletani.

«Sì, Napoli è una città che ti rende felice. Ma questo anche ci terrorizza, e arriviamo a pensare che non si può essere felici se non attraverso i cliché. E invece no, a Napoli puoi essere felice anche se non ti piace la mozzarella e non sai nuotare».