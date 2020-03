Repubblica: l’Enac autorizza l’uso dei droni per il contenimento della popolazione

Arriva l’autorizzazione ufficiale dopo che Roma e Bari avevano già cominciato ad utilizzarlo e che oggi anche altre città hanno fatto alzare i droni

Come riporta il sito di Repubblica, l’Enac, l’Ente nazionale per l’aviazione civile, ha dato l’autorizzazione ufficiale all’utilizzo dei droni per il controllo e il contenimento dei cittadini.

“Considerate le esigenze manifestate da numerosi Comandi di Polizie locali”, si legge nel documento, fino al 3 aprile 2020 si dispone che “le operazioni condotte con sistemi aeromobili a pilotaggio remoto con mezzi aerei di massa operativa al decollo inferiore a 25 kg, nella disponibilità dei Comandi di Polizia locale ed impiegati per le attività di monitoraggio” in questione, “potranno essere condotte in deroga ai requisiti di registrazione e di identificazione” fissate dall’articolo 8 del Regolamento Enac “Mezzi aerei a pilotaggio remoto” edizione 3 dell’11 novembre 2019″

In pratica si autorizza ad utilizzare i droni nei casi in cui il pilota è in grado di mantenere costantemente il contatto visivo con il drone, in deroga all’articolo 10 anche su aree urbane dove vi è scarsa popolazione esposta al rischio di impatto

Dopo che Roma e Bari avevano già cominciato ad utilizzarlo, oggi anche altre città hanno fatto alzare i droni

Si tratta di Siena in Toscana e San Severino nelle Marche, mentre a Monreale, vicino a Palermo, il sindaco ha avviato uno studio di fattibilità per i controlli con i droni.