Repubblica: la priorità è finire i campionati nazionali, si rischiano le cause di risarcimento delle tv

La positività di Rugani per la Juve e di un cestista per il Real Madrid hanno costretto le due squadre in quarantena e Ceferin a prendere finalmente coscienza che le gare di Champions delle due formazioni non si potevano disputare, scrive oggi Repubblica

la prima crepa in un muro destinato a venire giù. Salvare le coppe europee e Euro 2020 è ormai un’utopia

La Serie A ha proposto di chiudere tutto per il momento e slittare l’Europeo in modo da poter concludere i campionati nazionali quando sarà passata l’epidemia.

«Si sospenda tutto. Si faccia slittare l’Europeo e appena sarà possibile si riprendano campionati nazionali e coppe per club», ha proposto ieri la Lega Serie A ai vertici Uefa, in conference call. Oggi le 20 squadre italiane si riuniranno per trasformare l’idea in un documento.

Martedì si deciderà il futuro del calcio europeo ed è molto probabile che Euro2020 venga posticipato al 2021, ma gli incastri tra gare di campionato, Coppe e impegni con le Nazionali è talmente fitto che riorganizzare tutto sarebbe impossibile

Fino a martedì, però, Nyon continuerà a tenere la testa sotto la sabbia: ieri l’Europa League s’è giocata regolarmente, anche la Champions è ancora in calendario.

Dopo l’Italia tutta l’Europa del calcio comincia a fare i conti con il virus e a rimodulare i campionati, alcuni sono già fermi, altri a porte chiuse, altri valutano la sospensione a breve