Repubblica: De Laurentiis riprende in mano il suo Napoli e la situazione Gattuso

In un momento non semplice, non solo per il calcio, ma per tutta l’Italia, con l’emergenza coronavirus che minaccia lo svolgimento del campionato il presidente De Laurentiis ha ripreso a pieno il controllo del suo Napoli, secondo Antonio Corbo su Repubblica

“In una domenica di ordinaria incertezza il Napoli evita le ansie di ordini e contrordini. Si gioca di sicuro, anzi no. La sosta consente di raccogliere pensieri che erano in disordine. De Laurentiis torna al comando con la fermezza di chi ha superato crisi della squadra e malanni di stagione. Ha fretta di organizzare: il calcio soffre, ma il futuro è già qui. Ci si mette anche il cinema, con tre film che lo richiamano in America. Ricomincia dalla possibile riforma della Champions alla conferma di Gattuso. Le voci di dentro aiutano a capire. La panchina. Gattuso ha rimesso in pista il Napoli recuperando punti e valori.

Allenamenti più intensi (da un’ora a 100 minuti) ed una squadra piegata alla disciplina dopo la rivolta del 5 novembre fanno intravvedere la qualificazione europea. Crisi ormai risolta. Gattuso ha confermato la rassicurante immagine che mostrò a Capri per il 60esimo compleanno di Ancelotti. Una serata che avrebbe incrociato due destini il 10 dicembre: Gattuso ed il Napoli. L’esclusione di Meret e Lozano ha creato momenti di gelo tra allenatore e società, i risultati li dissolvono. Sia Gasperini che Juric escono dai disegni del Napoli. Se continua così, tocca a Gattuso la panchina del prossimo anno.