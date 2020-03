Repubblica: Barcellona-Napoli, ok alla trasferta senza divieti

Napoli non è considerata zona ad alto rischio diffusione Coronavirus. Il club blaugrana dà l’ok per riaprire la prevendita dei biglietti senza preclusioni per i tifosi ospiti

Buone notizie sul fronte Barcellona-Napoli. Ieri il club blaugrana ha aperto la prevendita per la partita di Champions prevista il 18 marzo. Un raggio di sole, scrive Repubblica Napoli, visto che nei giorni scorsi i botteghini erano stati momentaneamente chiusi. Via libera, dunque, alla presenza di tifosi napoletani sugli spalti del Camp Nou.

Il Napoli ha comunicato come convertire i voucher di prenotazione in biglietti.

Il quotidiano scrive:

“La buona notizia è arrivata ieri dalla Catalogna: Napoli non è considerata una zona ad alto rischio per la diffusione del coronavirus e dunque il Barcellona ha potuto dare il suo ok per riaprire la prevendita dei biglietti, senza preclusioni nemmeno per i tifosi ospiti”.