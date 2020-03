Report Napoli, Elmas in gruppo, per Meret differenziato

Le ultime dall’allenamento degli azzurri a Castel Volturno. Maksimovic si dedica alle terapie

Questa mattina il Napoli si è ritrovato al Centro Tecnico di Castel Volturno per l’allenamento. Sul sito ufficiale della società il report consueto dell’attività svolta e le notizie dall’infermeria.

Il gruppo si è allenato con il pallone della Champions League, in previsione della partita del 18 marzo contro il Barcellona al Camp Nou. L’unico impegno calcistico della squadra, data la sospensione del campionato per l’emergenza sanitaria.

Per quanto riguarda la situazione degli infortunati, Elmas è rientrato in gruppo. Meret, invece, si è allenato in parte con la squadra e in parte ha svolto un lavoro differenziato. Malcuit ha svolto la sua tabella personalizzata. Terapie per Maksimovic, infortunatosi dopo la partitina un po’ troppo spinta in allenamento della settimana scorsa. Il difensore, come noto, dovrà restare fuori un mese.